لقاء تكريمي للمجالس البلدية في الهرمل والكلمات تشدد على أهمية التنمية المستدامة

8
AUGUST
2025
أقامت حنين الفوعاني، عضو المجلس البلدي لمدينة الهرمل، لقاء تكريميا في مدينة الهرمل في حضور قائم مقام الهرمل هبة زعيتر، ومسؤول حركة "أمل" محمد نديم ناصر الدين، ومسؤول "حزب الله" علي علو، ومسؤول "الحزب السوري القومي الاجتماعي" هادي مخ، ورئيس اتحاد بلديات الهرمل عبد الغني بليبل، ورؤساء بلديات قضاء الهرمل وأعضاء المجلس البلدي في المدينة.

وألقت الفوعاني كلمة أكدت خلالها "دور المجالس البلدية والهيئات الاختيارية في المجال التنموي وقيامها بواجب المتابعة لخدمة الناس. فالمسؤلية تكليف وليست تشريفا"... مشيرة الى الدور الوطني الذي يضطلع به الرئيس نبيه بري الذي "يحفظ لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه على خطى الإمام القائد السيد موسى الصدر".

وألقى رئيس بلدية الهرمل علي طه كلمة أكد فيها "دور البلدية في تنمية مستدامة لحياة الانسان في هذه المنطقة التي تشكل عنوان لبنان وهويته الوطنية. والهرمل كانت وستبقى تشكل عمق الانتماء الى لبنان وأبناء المنطقة هم السباقون دائما لرفد مجتمعهم بخبراتهم"، مثنيا على "ما يتم تحقيقه من انجازات على رغم التحديات والأزمات الإقتصادية"...

 

