مواقف حادة لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" حول قرار سحب السلاح!

اكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لـ"المنار" ان قرار سحب السلاح هو قرار مُرتجل وفرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً.

وشدد رعد على ان حزب الله لا يريد تسليم السلاح لانه انتحار ونحن لا نريد الانتحار، مؤكدا انه قد يكون الهدف من هذا القرار ان تكون المشكلة داخلية بدل ان تكون لبنانية - اسرائيلية، وأشار الى ان نحن حريصون على السلم لكن بعد هذا القرار لا ندري ما هي الضمانة للسلم الأهلي.



النائب رعد لفت الى ان سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان من عام 1982 الى العام 2025 وحرر وانتصر واحدث توازن ردع واسقط مشروع العدو التوسعي و القرار متسرع خطير ويكشف السيادة ويكشف للعدو ساحة العبث بالاستقرار في الداخل، مشيرا الى ان الدولة تستطيع الشروع باعادة الاعمار رغم الديون لكن لا يوجد سلطة تتحمل هذه المسؤولية.