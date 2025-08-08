living cost indicators
دعوة إلى المغتربين العاملين في مجال الاقتصاد الرقمي إلى العودة!

8
AUGUST
2025
دعا وزير الاتّصالات شارل الحاج "اللبنانيين المغتربين العاملين في مجال الاقتصاد الرقمي للعودة إلى لبنان"، مؤكدًا أنّ "لبنان، بحكم موقعه الجغرافي وبفضل موارده البشرية المتميّزة، مهيّأ لأفضل الأدوار. وفي ظل عهد جديد، وحكومة مصرّة على إجراء الإصلاحات البنيوية، وجهود وزارة الاتّصالات الهادفة إلى تحديث البنى التحتية وتطويرها، ستصبح إمكاناته أكبر".

وأضاف متوجّهًا الى المغتربين اللبنانيين بالقول: "تعالوا إلى لبنان، فهو سيصبح قريبًا جاهزًا لاستقبالكم واحتضان أفكاركم ومشاريعكم في مجال الاقتصاد الرقمي، ومنه يمكنكم الانطلاق بقوة إلى المنطقة العربية والعالم".

وفي كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الذي عقد في فندق فينيسيا انتركونتننتال – بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أكّد الحاج أهمّية "قطاع الإنترنت عريض النطاق (Broadband) في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدراسات العالمية تُظهر أنّ كل زيادة بنسبة 10% في خدمة الـBroadband تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 1,3%".

وكشف  أنّ "أكثر من 50% من شبكة الخليوي ستتمّ توسعتها قريبًا، ما سينعكس خدمة أفضل للمشتركين، لافتًا إلى أنّ لبنان شهد خلال السنوات الماضية خسائر كبيرة على مستوى جودة الخدمة. وأوضح أنّه تم إطلاق باقات جديدة، وعند التأكّد من جهوزية الشبكة وقدرتها على الاستيعاب، سيتم تقديم عروض أفضل تعيد الناس إلى استخدام المكالمات العادية أكثر".

وجدّد التأكيد أن "الوقت قد حان لتغيير النظرة إلى قطاع الاتّصالات، فالاتّصالات ليست أداة لجمع الضرائب، بل دينامو للاقتصاد، المهم ليس حجم العائدات المالية فقط، بل مدى مساهمة القطاع في تحريك العجلة الاقتصادية".

