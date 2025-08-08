living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير: إضراب عمال مصنع كباب يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار في ألمانيا

8
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء، إن عمال أحد أكبر مصانع الكباب في ألمانيا مضربون عن العمل كجزء من صراعهم مع الشركة المالكة للمصنع بشأن الأجور وظروف العمل، ما يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار.
 
وأضافت أن الألمان يشكون بالفعل من أن هذه الوجبة الخفيفة الغنية باللحم، التي كانت تُعدّ غذاءً أساسياً رخيصاً يُباع بـ2.50 يورو قبل نحو عقدين من الزمن، أصبحت باهظة الثمن، حيث تفرض معظم المطاعم أسعاراً لا تقل عن 7 يوروات (8 دولارات) أو أكثر.
 
وذكرت أن عمال المصنع الذي تملكه شركة بيرتات في جنوب غربي ألمانيا يطالبون بزيادة الأجور بمقدار 375 يورو (434 دولاراً) ويحاولون التوصل إلى عقد عمل جماعي للجميع.
 
وتقول نقابة الأغذية والمشروبات والمطاعم التي تمثلهم إن طرق الدفع غير شفافة، وإن العمال يتقاضون رواتب متفاوتة بشكل كبير للنوع نفسه من العمل.
 
والكثير من العمال مهاجرون من تركيا أو رومانيا أو بلغاريا، ويقضون أيام عمل طويلة وشاقة في المصنع، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر للحفاظ على نضارة اللحوم النيئة.
 
والأربعاء، غادر العديد من العمال وظائفهم مرة أخرى، ولوّحوا بالأعلام أمام البوابة الرئيسية للمصنع، ودقوا الطبول، وأطلقوا الصفير، وهتفوا مطالبين بزيادة الرواتب وعقود العمل.
 
وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن شركة بيرتات لم تستجب لأي من المطالب حتى الآن.
 
وتُصنّع الشركة الكباب منذ أكثر من 30 عاماً وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تُصنّع الكباب من لحم العجل، أو الدجاج، أو الديك الرومي ويُوزّع على المطاعم في جميع أنحاء البلاد.
 
وتقول بيرتات إنها تُزوّد آلاف أكشاك الكباب ومطاعم الوجبات السريعة، وتصل إلى أكثر من 13 مليون مستهلك شهرياً.
 
ويخشى بعض أصحاب المطاعم من أن يُصبح الكباب أكثر تكلفةً أو حتى نادراً، في حال قرر العمال الإضراب طويلاً.
 
ولطالما أحبّ الألمان ساندويتش الكباب، المعروف باسم «دونر» في ألمانيا.
 
والكلمة مشتقة من الفعل التركي «دونمك»، ويعني التقليب حيث يُشوى اللحم لساعات على سيخ ويُقطّع شرائح رفيعة جداً عندما يصبح مقرمشاً وبني اللون.
 
وجُلبت هذه الوجبة الخفيفة من اللحم المشوي إلى برلين لأول مرة عن طريق المهاجرين الأتراك في سبعينات القرن الماضي، وتُقدّم ملفوفةً في خبز مع خس مبشور وطماطم وبصل وتوابل مختلفة، وتُباع الآن في كل مكان في ألمانيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout