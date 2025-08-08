إعلامي شهيد في الغارة الاسرائيلية على طريق الزهراني!

A + A -

Hفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام "بان الشهيد الذي سقط جراء الغارة على طريق الزهراني هو الاعلامي المراسل والمصور ومدير موقع"هوانا لبنان" محمد شحادة.

وقد نعاه زملاؤه في بيان ، معبرين عن "بالغ الحزن والاسى لفقدان زميل شجاع ارتقى شهيداً في العدوان الاسرائيلي الغادر ، حيث استهدفته مسيرة معادية ، وهو يؤدي رسالته المهنية بصدق وأمانة، شاهداً على الحقيقة ومنحازاً لنبض الناس".

واكد البيان ان"محمد شحادة لم يكن مجرد ناقل خبر، بل كان صوت الميدان وصورة الواقع، يواجه الخطر ليُوصل الكلمة الحرة من قلب الحدث، مؤمناً بأن الصحافة أمانة في عنق صاحبها".