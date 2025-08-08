عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 آب 2025

A + A -

الأخبار: حكومة الإحتلال الأميركي- السعودي... تلتزم!

أميركا- إسرائيل: فليكن إحتلًالًا لغزّة

النهار: انسحاب الوزراء الشيعة لم يُعطّل "تتمة" القرار الحاسم... مجلس الوزراء يقر أهداف ورقة برّاك ربطاً بخطة الجيش



الجمهورية: الحزب: لا تسليم، لا شارع، لا إستقالة

الحكومة توافق على "الأهداف"



اللواء: مجلس الوزراء يُقرُّ خطة السلاح والإنسحابات.. ووزراء «الثنائي» خرجوا من الجلسة

«الثنائي» يُجري مراجعة وتحرُّكات على طريق المطار.. وحرص رئاسي على تجاوز الأزمة



البناء: الحكومة تتبنى ورقة باراك الخالية من ضمانات تحقيق الانسحاب ووقف العدوان | وزراء الثنائي الخمسة ينسحبون من جلسة الحكومة بعد رفض انتظار رؤية الجيش | حزب الله: انتهاك للطائف… وحردان: قرارات الحكومة أباحت البلد أمام العدوان

l'orient le jour: Monopole des armes : le gouvernement va jusqu'au bout... malgré le retrait des chiites

عناوين بعص الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: خطة احتلال غزة ورقة ضغط تفاوضية

أكّد أن حكومة نتنياهو ترى في استمرار الحرب «رافعة سياسية داخلية»

الأنباء الكويتية: ترك نقاش المراحل التنفيذية الواردة في الورقة بانتظار تسلم الخطة التي سيضعها الجيش

الحكومة اللبنانية تقرّ «أهداف الورقة الأميركية» حول سحب السلاح