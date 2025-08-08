ماذا طلب ابن فرحان من جعجع وجنبلاط؟

A + A -

الأخبار: أبلغ المبعوث السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان كلّاً من رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بأنه يمنع عليهما التحالف مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في أي انتخابات، حتى لو اقتصر الأمر على انتخابات نقابية، وحثّهما على التنسيق سويّاً لنسج توافق مبدئي بينهما يؤدّي إلى تحالف انتخابي مهما كانت الخلافات.

كما أبلغ بن فرحان جعجع بأنّ على فريقه وقف الحديث عن الانسحاب من الحكومة، وأنّ البقاء فيها أمر ضروري في هذه المرحلة، ويجب توفير الدعم لرئيسها نواف سلام في معركته ضد حزب الله.

وقال أحد أصدقاء بن فرحان، إنه قد «يتفهّم» حاجة «القوات» إلى الخروج من الحكومة في وقت لاحق، شرط أن يكون للقرار تأثيره على معركتها في الانتخابات النيابية.

من جهة ثانية، وما إن أعلن حزب الله عن قيامه بجولة على الأحزاب السياسية والشخصيات، استنفر وكلاء المبعوث السعودي إلى لبنان وبدأوا بإجراء اتصالات بجزء من هؤلاء حيث أبلغوهم من باب «الصداقة المشتركة» معهم ومع بن فرحان أنّ استقبال ممثّلين عن حزب الله سيضرّ بعلاقتهم مع السعودية وأنهم لن يتمكّنوا من مساعدتهم بعد ذلك في إصلاح ما تهدّم.