ماذا جرى في الجلسة الحكومية بعد إنسحاب الوزراء الشيعة؟

A + A -

كشفت مصادر وزارية للـLBCI أن مجلس الوزراء ( بغياب كل الوزراء الشيعة ) وافق على الأهداف الواردة في ورقة براك وسيتم الإعلان عنها بعد قليل، وترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار استلام الخطة التي سيضعها الجيش.



وبالموافقة على أهداف خطة براك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من الورقة التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة، وبالتالي في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من الورقة المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية.