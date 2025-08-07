living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"هل من صدام أمني داخلي؟ ".. السيد يكشف !

7
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :"
سألني كثيرون، هل من صدام أمني داخلي بعد بيان حزب الله أمس رداً على الحكومة؟! جوابي أن البيان لم يستهدف اي طرف سياسي لبناني بل ركّز على سلبيات موقف حكومة الرئيس نوّاف سلام، وحيَّدَ الرئيسيْن عون وبرّي، الأوّل لدوره المتوازن في الجلسة والثاني لدوره المتضامن مع الحزب، وهذا التحييد جعل نوّاف سلام يبدو وكأنّه وحده صاحب القرار، وهذه مبالغة لا يمكن لعاقل أن يصدّقها…

وعن جلسة اليوم الخميس، لا أحد في لبنان يجهل أنّ الدولة هي أمام قرار خارجي وحيث لا يبدو أن أحداً فيها يتجرّأ على مواجهته بالرفض او بالتأجيل، تماماً كما حصل قبله في إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، ولذلك تبدو مواقف اهل الدولة كما يلي: بعضهم متحمّس لذلك القرار، وبعضهم الآخر يريد تمريره بنعومة، والبعض الثالث يريد أن يحفظ رأسه… وبين هذا وذاك وذلك، حزب الله يرفض حتماً ذلك القرار، ولا يرغب الصدام داخلياً مع أحد لأنّ مثل هذا الصدام هو أُمنيَة لدى بعض الداخل والخارج، فكيف العلاج؟! يقولون، عندما تتقلص الخيارات وينعدم العلاج، يبقى الخيار الوحيد أن تُعطي للوقت وقتَهُ، لعلّ الوقت يفتح خيارات أخرى…"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout