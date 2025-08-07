هل دخل اليونيفيل "عماد 4"؟ (صور)

A + A -

نشر الصحافي تمام نور الدين، خبرا عن أن الكتيبة الفرنسية في قوات الطوارئ العاملة جنوب منطقة الليطاني في لبنان، اكتشفت شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة، مرفقاً منشوره بالصور.

فيما أفادت مصادر "الجديد" بأن هذه الأسلحة صودرت بالفعل أمس، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الخبر حول وجود انفاق طويلة ليست دقيقة تماماً.

وأشارت مصادر "الجديد" الكمية المضبوطة أكبر من الأيام السابقة، ما اعتُبر "صيداً ثميناً".

مصدر عسكري علق لـ "الجديد" قائلا: النفق الذي دخلته الكتيبة الفرنسية وصودرت منه الذخائر كبير جدا، وقد دخل اليه الجيش اللبناني مرتين وهو يشبه الى حد بعيد الانفاق التي نشرها الاعلام الحربي بعنوان "عماد 4". إلا أن ايا من الجهات الرسمية لم تؤكد أو تنفِ هذه المعلومات حتى الآن.



