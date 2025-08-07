living cost indicators
بالصورة- أسلحة وعبوات مخدّرة... وممرّ سرّي لتسهيل العمليّة!

7
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما المطلوبين والمشتبه بهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام عدد من الأشخاص بعمليات سلب، وترويج وتعاطي المخدّرات، إضافة إلى تسهيل أعمال دعارة مستخدمين دراجات آلية في محلة حالات – جبيل.

 بتاريخ ۰۱-۰۸ -2025، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقّب، نفّذت قوة من المفرزة عملية مداهمة في محلة حالات – الطريق البحرية أسفرت عن توقيف المشتبه بهما، ويدعيان:

-ح. ض. (مواليد عام 1977، لبناني)

– ن. ض. (مواليد عام 1987، لبنانية)

وبتفتيشهما، تم ضبط / ٤ / هواتف خلوية، مسدسان بلاستيكيان ومسدس معدني صغير الحجم، تُستخدم في عمليات النشل والسلب وكمية من المواد المخدّرة موزّعة على الشكل التالي:

عبوتان صغيرتان تحتويان على رذاذ من مواد مخدّرة.
عبوتان كبيرتان تحتويان على / ۳۸/ حبة مخدرة.
/٣/ أكياس من أحجام مختلفة لتوضيب المخدّرات.
كمية صغيرة من المخدرات داخل ورقة، وعبوة بلاستيكية، مع ملعقة حديدية تستخدم للتعاطي.
دراجتان آليتان من نوعي “بارت” و “BV1” لون أبيض.
وبنتيجة التحقيقات الأولية، تبين أن الموقوفين يقومان بترويج المخدّرات وبتنفيذ عمليات سلب على أوتوستراد – المسلك الغربي، وتحديدًا قبل شركة سانيتا”، حيث قاما بحفر ممرّ داخلي يصل بين الأوتوستراد وسكة الحديد لتسهيل تنقلاتهما وأعمالهما غير القانونية.

أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

