رسالة مؤثرة من يوسف جبران لوالده جان...

كتب يوسف جان جبران على صفحته على الفيسبوك:

بابا… و أخيراً رجعتلنا بخير و سلامة.

ليش عم بحكي هيك؟ لأن خفنا عليك بآخر فترة، خفنا عليك من منظومة ما عاد عندها حسّ الإنسانية… خفنا عليك من أشباه البشر يلي عماهن الحقد و الخوف من الآدمي يلي ما رح يقبل يتقاسم معهن الحلوينة! خفنا عليك من أشباه الرجال يلي وعودهن كاذبة و فكرهن إننا مصدقينهن!

بصراحة خفنا عليك أكثر من يلي كانوا قراب منك، من يلي غدروا فيك و يمكن وصلوا للبدهن ياه!

على كل حال، ما رح احكي عنك… بكرا الناس بتحكي، الموظفين بحسوا و الغريب قبل القريب بيعرف شو معنا موظف دولة وفي لكل الناس الأوادم و لدولته….

أنا يلي فيي أكده، إن نحنا بالبيت من وقتا ما تعينت تغيرت حياتنا… و كنت عطول تقلنا اذا ما حدا شايف الله شايف… يمكن مش كل الناس تفهم عليي، بس الأوادم أكيد فهموا…

بابا، صار الوقت نرجع نعيش جو العيلة، وحياتك نحنا مبسوطين و كتير… لأنك رجعتلنا بالسلامة ❤️ منحبك بابا…