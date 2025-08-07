دياجيو تفتتح مكتبها الجديد في بيروت وتؤكد التزامها المتجدد بلبنان وقطاع الضيافة في المنطقة

A + A -

بيروت، 6 آب 2025: أعلنت شركة دياجيو، الرائدة عالميًا في مجال المشروبات الروحية الفاخرة، عن افتتاح مكتبها الجديد في بيروت، في خطوة تعكس ثقتها العميقة بلبنان، وشعبه، وثقافته الغنية في مجال الضيافة، وتجدد التزامها طويل الأمد بالسوق اللبناني ودوره كمحور إقليمي للمشرق العربي وشمال إفريقيا.

ويمثل المكتب الجديد أكثر من مجرد انتقال إداري، بل هو محطة جديدة في مسيرة دياجيو الإقليمية، ويشكّل مركزًا لفرق العمل التي تدير عمليات الشركة في لبنان، المشرق العربي، والمنطقة الأوسع.

وقالت أنطوانيت دروم، المديرة العامة لشركة دياجيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لبنان جزء لا يتجزأ من قصة دياجيو في المنطقة. نحن نؤمن بموهبة شبابه، وبروحه الريادية، وبمستقبل قطاع الضيافة فيه. من خلال هذا المكتب الجديد، نؤكد التزامنا بدعم النمو المستدام والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في لبنان والمنطقة."

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية متكاملة تسعى إلى تعزيز الأثر الإيجابي للشركة في لبنان، حيث استثمرت دياجيو في مبادرات بيئية تهدف إلى تعزيز التدوير والإنتاج الدائري وحماية الطبيعة اللبنانية، كما واصلت ريادتها في التوعية حول الشرب المسؤول من خلال منصة DrinkiQ، وحملة وطنية بالتعاون مع "فيرجن راديو" للحد من القيادة تحت تأثير الكحول. وعلى الصعيد الأكاديمي، تعزز دياجيو شراكتها مع جامعة سيدة اللويزة (NDU) لدعم الأبحاث والتعليم والتدريب المهني، فيما تتعاون عن قرب مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والمعجنات في لبنان لدعم قدرات القطاع ومهنييه من خلال برامج متخصصة مثل "أكاديمية دياجيو للبارات".

ويمثّل هذا المكتب الجديد ترجمة فعلية لرؤية دياجيو تجاه لبنان والمنطقة، كمنصة للابتكار، ومركز للثقافة، وشريك أساسي في بناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية في قطاع المشروبات والضيافة.