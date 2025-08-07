living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"كاليبر للقضاء الحر" للمودعين: لا تنخدعوا بالمصطلحات القانونية المضلّلة

7
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مجموعة كاليبر للقضاء الحر البيان التالي:

في سابقة قانونية غير معهودة، أقرّ مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان، في مادته الأخيرة (المادة ٣٧)، نصًا يقرّ فيه نشر القانون في الجريدة الرسمية مع تعليق تنفيذه إلى حين صدور قانون آخر يُسمى قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
لكن ما الذي يعنيه ذلك حقًا؟
إن أي قانون معلق التنفيذ يعني لا قانون فعندما يُنشر قانون في الجريدة الرسمية ويُعلّق تنفيذه، فهو لا ينتج أي أثر قانوني، ولا يمكن تطبيق أيٍّ من أحكامه. وبمعنى أدق، هو نص قانوني ميت حتى إشعار آخر. وبالتالي، فإن هذا المشروع:
- لا يُحدث أي إصلاح فعلي للمصارف.
- لا يوفر حماية آنية للمودعين.
- لا يُلزم أحدًا بأي تدبير ما لم يُقر القانون الثاني المرتبط به.
إن هذا القانون هو تذاكي قانوني لإسكات المودعين وخداع الجهات المانحة
الغاية من هذه الصيغة الغامضة ليست بريئة. إنها تشكل:
- تذاكيًا على المجتمع الدولي للإيحاء بوجود إصلاحات مصرفية قيد الإنجاز.
- محاولة لامتصاص غضب المودعين بإعطائهم وهمًا تشريعيًا، في حين أن لا شيء تغيّر فعليًا على أرض الواقع.
- ورقة مساومة سياسية تؤجّل البت بحقوق المودعين إلى أجل غير مسمّى، بانتظار ما قد يتمخض عنه قانون "الانتظام المالي" الغامض.
الأخطر أن القانون – وإن نُفذ لاحقًا – يسلب المودعين حقهم في المراجعة القضائية الفورية، من خلال فرض أدوات كـ"الـBail-in" (تحويل الودائع إلى أسهم أو خسائر)، دون ضمان وسائل فعالة للطعن أو التعويض العادل والمسبق، ما يُشكّل انتهاكًا للدستور اللبناني (المادة 15) والمواثيق الدولية.
رسالة كاليبر إلى المودعين
لا تنخدعوا بالمصطلحات القانونية المضلّلة. هذا القانون لا يُنقذ النظام المصرفي، بل يُعطل المحاسبة ويجمّد أي إمكانية لاسترداد الحقوق. المودعون ليسوا طرفًا في الأزمة، بل ضحايا لها. أما هذا المشروع، فلا يُمثّل سوى محاولة مقنّعة لتقاسم الخسائر على حسابكم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout