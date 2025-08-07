الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف مواقع للحزب جنوب لبنان

A + A -

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نُشر عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ فجر اليوم غارات على ما وصفها بـ"أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت "مستودعات أسلحة، ومنصة صاروخية، وبُنى تحتية قال إنها استُخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار مواقع عسكرية".

وبحسب البيان، اتّهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بـ"مواصلة ترميم بنى تحتية عسكرية في مناطق مختلفة من لبنان، ما يشكل خطراً على المدنيين من خلال استخدامهم كدروع بشرية"، على حدّ تعبيره. ورأى أن "وجود مثل هذه الوسائل القتالية يشكل انتهاكًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".

وختم أدرعي البيان بالتأكيد أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لحماية دولة إسرائيل".