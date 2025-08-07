خاص - مشاورات مكثفة قبل جلسة اليوم!

A + A -

تدور مشاورات مكثفة على مثلث بعبدا – عين التينة – القصر الحكومي للتنسيق في جلسة مجلس الوزراء اليوم وفي محاولة للتوصل الى صيغة توافقية جامعة يخرج بها مجلس الوزراء بعد الاستماع الى شرح قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي سيحضر الجلسة، كما تدور في التوازي اجتماعات ونقاشات بين قيادتي حركة أمل وحزب الله لتحديد الموقف بما خص جلسة اليوم والدخول بموقف موحد والخروج بموقف واحد على غرار جلسة الثلاثاء والتي تترواح الاحتمالات بين عدم الحضور والحضور وعرض موقف عالي السقف ثم الانسحاب من الجلسة بحال استمر مجلس الوزراء على موقفه. ورجحت المصادر حضور وزراء الثنائي وربط موقفهم بمسار النقاشات وبالقرار النهائي للحكومة.