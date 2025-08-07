living cost indicators
كتل حارة تؤثّر على لبنان في هذا اليوم.. وتشتد لتستمر اسبوع!

7
AUGUST
2025
يؤثر طقس صيفيّ معتاد إنّما رطب جدًا على لبنان اليوم.

وتبقى الحرارة مستقرة، فيما تبدأ بالارتفاع بقاعًا وجبلًا ويتشكل الضباب.

وتبدأ كتل حارة بالتأثير على لبنان غدًا وتشتد، لتستمر حوالى أسبوع.

ويكون الارتفاع في درجات الحرارة أقل حدّةً ساحلًا (٣٥ درجة) فيما الرطوبة تبقى عالية جدًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٨ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: رطب، مشمس يتحول غائم جزئياً مع تشكل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:
قليل السحب عمومًا مع تشكل سحب وضباب خفيف فوق السواحل والمحيط والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعًا وبين ١٨ و ٣٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

السبت:
قليل السحب عمومًا مع تشكل سحب وضباب خفيف فوق السواحل والمحيط والحرارة تتراوح بين ٢٧ و ٣٤ درجة ساحلًا وبين ٢٢ و ٤٢ بقاعًا وبين ٢٤ و ٣٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

LBCI

 

{{article.title}}
