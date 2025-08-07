عناوين الصحف ليوم الخميس 7 آب 2025

A + A -

النهار: دعم واسع للقرار والاختبار يُستكمل اليوم... تفاعلات غاضبة لـ"الثنائي" لا تبلغ الاستقالة

الأخبار: تكريم مسموم لزياد الرحباني

هل يفكك الجيش عبوة الحكومة؟

غزّة: آخر فصول التهجير



اللواء: مجلس الوزراء يجتمع اليوم مكتملاً تحت مظلة المصالح العليا والإستقرار

برّي حريص على العلاقات الرئاسية.. وحزام ناري إسرائيلي ليلاً حول أودية الجنوب



البناء: غارات إسرائيلية مكثفة تشعل ليل الجنوب تفاعلا مع قرار الحكومة حول السلاح | الحكومة تستأنف اليوم مناقشة ورقة توماس باراك… ومحاولات لردم الفجوات > حزب الله: القرار شرع البلاد أمام العدوان… وأمل: الحري بالحكومة ان تدافع

الجمهورية: بعد قرار السلاح إصطفافان متوتران

الحكومة و"الحزب": لا تراجع وتجاوب







l'orient le jour: Un « péché grave » : le Hezbollah et Amal attaquent le gouvernement... sans couper les ponts

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: قيادي في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: نأخذ تهديدات إسرائيل بكل جدية وهي تسيطر فعلياً على القطاع

باسم نعيم يقول إن المفاوضات متوقفة



الأنباء الكويتية: «القوات» وصفت قرار الحكومة بـ «التاريخي».. والحزب يعتبره «كأنه غير موجود» و«أمل»: جلسة اليوم فرصة للتصحيح

جلسات ونقاشات حول «الورقة الأميركية» وحصرية السلاح بيد الدولة