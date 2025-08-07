عناوين الصحف ليوم الخميس 7 آب 2025

النهار: دعم واسع للقرار والاختبار يُستكمل اليوم... تفاعلات غاضبة لـ"الثنائي" لا تبلغ الاستقالة
الأخبار: تكريم مسموم لزياد الرحباني
هل يفكك الجيش عبوة الحكومة؟
غزّة: آخر فصول التهجير
اللواء: مجلس الوزراء يجتمع اليوم مكتملاً تحت مظلة المصالح العليا والإستقرار
برّي حريص على العلاقات الرئاسية.. وحزام ناري إسرائيلي ليلاً حول أودية الجنوب
البناء: غارات إسرائيلية مكثفة تشعل ليل الجنوب تفاعلا مع قرار الحكومة حول السلاح | الحكومة تستأنف اليوم مناقشة ورقة توماس باراك… ومحاولات لردم الفجوات > حزب الله: القرار شرع البلاد أمام العدوان… وأمل: الحري بالحكومة ان تدافع
الجمهورية: بعد قرار السلاح إصطفافان متوتران
الحكومة و"الحزب": لا تراجع وتجاوب
l'orient le jour: Un « péché grave » : le Hezbollah et Amal attaquent le gouvernement... sans couper les ponts
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: قيادي في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: نأخذ تهديدات إسرائيل بكل جدية وهي تسيطر فعلياً على القطاع
باسم نعيم يقول إن المفاوضات متوقفة
الأنباء الكويتية: «القوات» وصفت قرار الحكومة بـ «التاريخي».. والحزب يعتبره «كأنه غير موجود» و«أمل»: جلسة اليوم فرصة للتصحيح
جلسات ونقاشات حول «الورقة الأميركية» وحصرية السلاح بيد الدولة