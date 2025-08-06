هكذا علق وزير خارجية إيران على بيان " الحزب"!

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رداً على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة إن المحاولات لنزع سلاح "حزب الله" ليست أمراً جديداً "فقد تم اتخاذ مثل هذه الخطوات في السابق، وسبب ذلك واضح".

وتابع أنه "مؤخراً وبناءً على تصور بأن حزب الله بات ضعيفاً حاول البعض مجدداً المضي في هذا المسار لدفع مشروع نزع السلاح قدماً. الموقف الحازم لأمين عام حزب الله وصدور بيان قوي، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط ولن يتراجع".

وأضاف: "استناداً إلى المعلومات المتوفرة، تم ترميم الأضرار التي خلفتها الحـرب الأخيرة، وأعاد حزب الله تنظيم صفوفه، ونشر قواته، واستبدل قادته. هذا التنظيم يمتلك القدرة اللازمة للدفاع عن نفسه".

وشدد أن القرار النهائي بشأن الخطوات القادمة يعود لحزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تدعمه دون أن تتدخل في قراراته.