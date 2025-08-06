عطاللّه: إما قدّموا اثباتات ضده إما أطلقوا سراحه!

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كتب النائب غسان عطاللّه عبر حسابه على منصة "أكس":

هذه ضريبتنا ندفعها لان الاخطبوط كان برأس واحد صار بأضعاف الرؤوس… لدينا ملفات جاهزة لمسؤولين نهبوا أموال الناس فليتفضل المعنيون الى الالتفات اليها، وأنا حين كنت وزيراً للمهجرين قدّمت للقضاء ملفاً مخيفاً في هذا الاطار…فأين هو؟؟! #رولان_خوري رفيقنا موقوف ظلماً #رولان_خوري_سجين_سياسي إما قدّموا اثباتات ضده إما أطلقوا سراحه! عيب! كنا نعتقد في زمن مضى تعرضنا فيه للظلم، أن المحتل-الحاكم هو الذي كان يأمركم بما اقترفته أيديكم، لكننا اكتشفنا أن هذه طبيعتكم وعلى ظلم الشرفاء تعيشون!