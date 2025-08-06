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فرن شهير إلى الواجهة من جديد... فأر داخل "ربطة الخبر"؟

6
AUGUST
2025
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر كيسًا من الخبز يعود إلى أفران "شمسين" وبداخله فأر كما ويزعم تواجده داخل أحد الفروع، ما أثار الجدل لا سيّما وأنّ الفيديو انتشر بسرعة.

إلّا أنّ أحد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصّصين بمجال الغذاء عاد ووضّح حقيقة الموضوع بعد تواصله مع المعنيّين من أصحاب الشّركة، ليتبيّن أنّ الفيديو لم يكن داخل أحد الفروع، بل في أحد المحلّات في مدينة صيدا. كما وأوضح أنّ الفيديو قديم يعود تاريخه إلى الشّهر أو أكثر، إلّا أنّ صاحبه استخدمه اليوم.

وفي السياق، قال رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري في بيان: "كفى تهاوناً واستهتاراً برغيف خبز المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بعمال الأفران وإلحاق الضرر بالأفران".

وأضاف: "بين الحين والآخر، تتصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مسيئة ومقززة داخل الأفران، واليوم تطال هذه الفيديوهات شركة أفران شمسين - خلدة، الرائدة بالحفاظ على جودة ونوعية كل منتجاتها منذ عشرات السنين. ونحن عمال المخابز والأفران، الطرف الأساسي بالإنتاج وسهر الليالي والعمل في ظروف صعبة وشاقة وبدرجات حرارة مرتفعة لتأمين رغيف الخبز للمواطنين، ومن أولوياتنا ومسؤولياتنا الحفاظ على جودة ونوعية وسلامة رغيف الخبز وكل منتجات المخابز والأفران".

ولفت إلى أن "الفيديوهات المتداولة عبر التواصل الاجتماعي التي تظهر مشاهد مسيئة ومقززة داخل ربطة الخبز بوجود حشرة، تهدف إلى التشهير بالعمال والإضرار بسمعة الفرن"، موضحًا أنه "من سابع المستحيلات وجود هذه الحشرة بسبب أصوات الآلات وبين العمال الذين يعملون على طاولة توضيب الخبز. كان من الأفضل، لو كانت هذه الفيديوهات حقيقية، وقبل نشرها، إبلاغ المعنيين في وزارة الصحة والبلدية والجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين أو عمال متورطين بإلحاق الضرر بالطرفين".

وختم البيان: "إن رغيف الخبز أمانة في أعناق الجميع، ويجب على الجميع تحمّل مسؤولياتهم في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وبصورة خاصة في ما يتعلق بصحة وسلامة وجودة رغيف الخبز، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه الإضرار والتشهير بالعمال والأفران".

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