ندى بستاني عن إقالة جان جبران: "شو تبريركم لوضعو وحدو بالتصرّف غير الاستهداف السياسي؟"

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كتبت النائب ندى بستاني عبر منصة إكس:

"مسلسل الاستهداف السياسي مكمّل: بعد تركيبة رولان خوري، اليوم إجا دور جان جبران مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يللي من دون اي سبب او انذار او تنبيه قرّر وزير الطاقة والمياه جو صدّي إقالتو ووضعو بالتصرّف، وطلب موافقة مجلس الوزرا مبارح عهالشي من خارج جدول الأعمال.

يا حضرة الوزير ويا حضرة الحكومة، جان جبران تعيّن بنفس الجلسة يللي تعيّن فيها مدير عام مؤسسة مياه الجنوب ومدير عام مؤسسة الشمال ومدير عام مؤسسة الليطاني. شو تبريركم لوضعو وحدو بالتصرّف غير الاستهداف السياسي؟

مبروك عليكن الاصلاح وآلية التعيين الشفّافة، وهنيئاً لحزب الوزير صدّي عوقفاتو العظيمة دفاعاً عن المواقع يللي دفعنا التمن غالي لاستردادها!"