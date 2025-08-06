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طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض الرحلات من 8 حتى 11 آب

6
AUGUST
2025
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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية انه "عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 05 آب 2025،  ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة للفترة الممتدة من 08 آب ولغاية 11 آب 2025 من و الى كل من: باريس، نيس ، ميلانو، فرانكفورت، اسطنبول، لارنكا، القاهرة بغداد، النجف، ابو ظبي، جدة، الدمام، لاغوس، اكرا وابيدجان سواء عبر تبكير مواعيد الأقلاع او تأخيرها وفقاً للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 8 آب 2025:

الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    05:55    07:15    ميلانو    بيروت    ME 235
تبكير موعد الاقلاع    09:50    11:10    بيروت    ميلانو    ME 236
تبكير موعد الاقلاع    07:25    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    08:55    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تأخير موعد الاقلاع    15:30    13:00    باريس    بيروت    ME 229
تأخير موعد الاقلاع    20:40    18:10    بيروت    باريس    ME 230
تأخير موعد الاقلاع    20:35    17:35    اسطنبول    بيروت    ME 267
تأخير موعد الاقلاع    23:30    20:30    بيروت    اسطنبول    ME 268
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم السبت 9 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    05:30    07:15    ميلانو    بيروت    ME 235
تبكير موعد الاقلاع    09:25    11:10    بيروت    ميلانو    ME 236
تبكير موعد الاقلاع    07:00    08:25    اسطنبول    بيروت    ME 265
تبكير موعد الاقلاع    09:55    11:20    بيروت    اسطنبول    ME 266
تأخير موعد الاقلاع    19:40    15:25    ابو ظبي    بيروت    ME 418
تأخير موعد الاقلاع    (+1) 01:00    20:35    بيروت    ابو ظبي    ME 419
تأخير موعد الاقلاع    21:00    17:45    جدة    بيروت    ME 368
تأخير موعد الاقلاع    (+1) 00:30    21:15    بيروت    جدة    ME 369
تأخير موعد الاقلاع    21:25    17:35    الدمام    بيروت    ME 442
تأخير موعد الاقلاع    (+1) 00:45    20:55    بيروت    الدمام    ME 443
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       (+1) الاقلاع من جدة والدمام وأبو ظبي فجر الأثنين 10 آب 2025
الرحلات المعدلة ليوم الاحد 10 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:55    جدة    بيروت    ME 364
تبكير موعد الاقلاع    09:30    12:25    بيروت    جدة    ME 365
تبكير موعد الاقلاع    07:00    07:20    فرانكفورت    بيروت    ME 217
تبكير موعد الاقلاع    11:40    12:00    بيروت    فرانكفورت    ME 218
تبكير موعد الاقلاع    07:15    07:45    القاهرة    بيروت    ME 304
تبكير موعد الاقلاع    09:35    10:05    بيروت    القاهرة    ME 305
تبكير موعد الاقلاع    11:50    12:15    القاهرة    بيروت    ME 308
تبكير موعد الاقلاع    14:10    14:35    بيروت    القاهرة    ME 309
تبكير موعد الاقلاع    13:25    15:55    بغداد    بيروت    ME 322
تبكير موعد الاقلاع    15:55    18:25    بيروت    بغداد    ME 323
تأخير موعد الاقلاع    16:00    15:00    نيس    بيروت    ME 223
تأخير موعد الاقلاع    20:00    19:00    بيروت    نيس    ME 224
تأخير موعد الاقلاع    18:30    16:50    النجف    بيروت    ME 326
تأخير موعد الاقلاع    21:10    19:30    بيروت    النجف    ME 327
تأخير موعد الاقلاع    21:00    17:35    اسطنبول    بيروت    ME 267
تأخير موعد الاقلاع    23:55    20:30    بيروت    اسطنبول    ME 268
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 11 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    07:00    08:25    اسطنبول    بيروت    ME 265
تبكير موعد الاقلاع    09:55    11:20    بيروت    اسطنبول    ME 266
تأخير موعد الاقلاع    21:00    02:05    لاغوس    بيروت    ME 571
تأخير موعد الاقلاع    (+1) 02:00    07:20    ابيدجان    لاغوس    ME 571
تأخير موعد الاقلاع    (+1) 03:45    09:30    لاغوس    ابيدجان    ME 572
تأخير موعد الاقلاع    (+1) 07:00    13:00    بيروت    لاغوس    ME 572
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة        الاقلاع من لاغوس وابيدجان فجر الثلاثاء الموافق في 12 آب 2025

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها".

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