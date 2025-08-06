إليكم هويّة المُستهدف بغارة البقاع أمس!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"الجيش قضى في منطقة البقاع في لبنان مساء أمس على عنصر من حزب الله قام بتوجيه خلايا في سوريا لاطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان.

هاجمت قطعة جوية لسلاح الجو مساء أمس في منطقة البقاع في لبنان وقضت على المدعو حسام قاسم غراب وهو أحد عناصر حزب الله والذي عمل من داخل الأراضي اللبنانية لتوجيه خلايا في سوريا خططت لإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة هضبة الجولان.

لقد شكلت أنشطة العنصر تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها حيث سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."