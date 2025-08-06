عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 آب 2025

A + A -

الأخبار: الإنقلابيون

الحكومة تنقلب على الدستور والطائف وتقود البلاد نحو إنفجار إرضاءً لولي الأمر السعودي

ورقة برّاك فرمانات لتحقيق أمن إسرائيل الكامل وتلبية مصالح الحليف الجديد في دمشق

النهار: أخيراً القرار الحاسم بتكليف الجيش حصر السلاح... انسحاب "الثنائي" وتصعيد "الحزب" في الذروة

الجمهورية: الحكومة تحصر السلاح بخطة

العبرة بالتنفيذ والمعالجة



اللواء: قرار كبير لمجلس الوزراء: تكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العام

سلام: استكمال البحث بالمقترحات الأميركية غداً.. ومشاورات حول مشاركة الثنائي في الجلسة

البناء: الحكومة تسقط الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف النار وتشرع البلد للعدوان | مهلة لنزع السلاح ولا مهلة لوقف الاعتداءات… والميثاقيّة والتوافقيّة للتعيينات فقط | قاسم: كل جدول زمني تحت نيران الاحتلال لا نقبله وكل ورقة باراك مرفوضة

الديار: عون وبري يمنعان انزلاق الحكومة إلى المواجهة

قاسم يُحذّر: العدوان هو المشكلة... لا السلاح

l'orient le jour: Le gouvernement saute le pas : les armes du Hezbollah seront retirées d’ici à la fin 2025



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: تشدد «حزب الله» يعطّل إقرار «حصرية السلاح»

الحكومة تكلف الجيش وضع خطة لسحبه... وجلسة الخميس لبحث ورقة برّاك



الأنباء الكويتية: مصدر: تردد كلام عن نية إسرائيلية باحتلال يشمل البقاع الغربي والجنوب

مجلس الوزراء يكلّف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة