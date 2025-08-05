living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ حصرية السلاح دخلت مرحلة القرار... عين أميركا على السلاح الخفيف وقاسم يلوّح بسقوط أمن إسرائيل مجدداً

5
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هي أجواء ضبابية، ومقلقة، تخيّم على لبنان. البلد الصغير بين خيارين أحلاهما مرّ، إما الحفاظ على ما تبقى في ظل استباحة إسرائيلية، وإما التعرّض للمجهول سواء بالعدوان أو بالحصار. الدولة الأعظم في العالم باتت نبرتها أكثر حدةً، ومطالبها وصلت إلى السلاح الخفيف وليس فقط ما كانت تتحدث عنه سابقاً حول الصواريخ الدقيقة. في المقابل، إسرائيل تواصل ليس عدوانها فقط بل استباحتها لبنان، فيما صوت العقل يدعو إلى حصر السلاح في يد الدولة، على أن يكون للجيش، لا أن يذهب هدراً ولا يحصل لبنان الحد الأدنى من حقوقه، وصولاً إلى معالجة مسألة النزوح...

 

وحتى ساعة كتابة هذه السطور، كان مجلس الوزراء مجتمعاً، بعدما أجّل البحث في بند حصرية السلاح لمنحه الوقت الكافي. وفيما كانت المساعي مستمرة لمحاولة إيجاد مخارج لفظية محتملة، كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلوّح لإسرائيل بإمكانية سقوط أمنها، وبالصواريخ التي ستتعرض لها في حال أقدمت على العدوان مجدداً. قاسم حاول شرح تداعيات المطالب الأميركية من لبنان، والتي وصلت إلى محاولة سحب السلاح الخفيف، مع فرض مهلة زمنية قصيرة جداً لا تتجاوز الشهر.

وقد شدد قاسم على أن حزب الله لا يوافق على أي اتفاق جديد، مشيراً إلى أنهم عليهم تنفيذ الاتفاق القديم وإلى ان أي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يوافق عليه "الحزب".

 

 

على خط آخر، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من حزب الله بعد زيارة الرئيس العماد ميشال عون بالأمس، حيث دار حوار حول الوضع الراهن وخلفياته.

ومن جهة ثانية، زار باسيل دار الطائفة الدرزية حيث أكد أن "الطائفة الدرزية هي طائفة مؤسسة للكيان اللبناني وهي قلب الجبل وركن أساسي تؤمّن مع بقية المكونات الطمأنينة والاستقرار لوطننا". ولفت باسيل إلى أننا "لسنا بمنأى عما يحصل حولنا وتحديدًا في سوريا وما جرى هناك يدفعنا للقلق من إنتقال العدوى الينا ولا وجود لمبررات لحصول هكذا احداث ولهذا فإن تضامننا مع بعضنا البعض هو الذي يبعد الشر والخطر عنا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout