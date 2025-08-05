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سرق "فان" من وسط بيروت.. وهذا ما حصل بعد أقل من ساعة

5
AUGUST
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص مجهول بسرقة فان نوع رينو لون ابيض من محلّة وسط بيروت وفراره إلى جهةٍ مجهولة."

وأضاف، "على الفور، باشرت دوريّات المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها وتمكّنت، خلال فترة لا تتجاوز السّاعة من الوقت، من تحديد مكان الـ “فان” المسروق في محلّة كورنيش المزرعة، حيث ضبطته بعد أن ألقت القبض على مشتبه بسرقته كان على متنه، ويُدعى: ب. ح. (مواليد عام 1997، سوري الجنسيّة) بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كميّة من مادّة حشيشة الكيف."

وتابع،" وقد اعترف أنه أقدم على سرقة الـ “فان” بعد أن شاهد المفتاح بداخله. كما تبيّن أنّ إقامته غير شرعية.

وأودع الموقوف والـ “فان” القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه عملًا بإشارة القضاء، فيما حضر لاحقًا مالك الـ “فان” لاستلامه."

وختم، "لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين عدم ترك المفاتيح داخل السّيّارة عند التّرجّل منها ولو لفترة وجيزة، كذلك عدم ترك أغراض ثمينة (جهاز خلوي، حقيبة، جهاز حاسوب محمول laptop…)، وذلك لتفادي سرقتها بسهولة."

 

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