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باسيل من دار الطائفة الدرزية: أتينا لنعبر عن تضامننا مع بعضنا كلبنانيين بالوقوف الى جانب بعضنا

5
AUGUST
2025
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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها بعد زيارته على رأس وفد، دار الطائفة الدرزية في فردان الى أننا "أتينا لنعبر عن تضامننا مع بعضنا كلبنانيين بالوقوف الى جانب بعضنا في أي لحظة يشعر فيها أي أحد فينا بخطر وقلق ينتابه".

ولفت الى أن "هذا البلد يتألف من مكونات طائفية ويجب ألا يشعر أي أحد منها بأي لحظة أنها مهددة بوجودها".

باسيل أكد أن "الطائفة الدرزية هي طائفة مؤسسة للكيان اللبناني وهي قلب الجبل وركن أساسي تؤمّن مع بقية المكونات الطمأنينة والاستقرار لوطننا"، مضيفا: "لسنا بمنأى عما يحصل حولنا وتحديدًا في سوريا وما جرى هناك يدفعنا للقلق من إنتقال العدوى الينا ولا وجود لمبررات لحصول هكذا احداث ولهذا فإن تضامننا مع بعضنا البعض هو الذي يبعد الشر والخطر عنا"، معتبرًا أن "الاختلاف فيما بيننا مسموح فلبنان يتميز يتنوعه ولكن ما هو ممنوع هو المسّ بالآخر أو يشكل أي خطر وجودي وهكذا يسلم البلد".

وأكد أنه "مهما أتانا من ضربات من الخارج يمكن بتضامننا أن نردها ولكن المهم أن نحافظ على بعضنا البعض وهكذا نحفظ وطننا".

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