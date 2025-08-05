هل يتعرض لبنان لموجة حرّ غير مسبوقة؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتكوّن الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية ،مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، وزحلة بين 18 و 35 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

ملاحظة : لا صحة للمعلومات عن تعرض لبنان لموجة حر غير مسبوقة نهاية الأسبوع المقبل، حيث سنشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة مركزة في الداخل بشكل خاص اعتبارا من يوم الخميس .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحيانا ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة .

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتكوّن الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.

الخميس:

قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تلامس ال 40 درجة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,53

-ساعة غروب الشمس: 19,34