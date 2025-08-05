living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يتعرض لبنان لموجة حرّ غير مسبوقة؟!

5
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتكوّن الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الآتي: 

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية ،مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32،  وزحلة بين 18 و 35 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

ملاحظة : لا صحة للمعلومات عن تعرض لبنان لموجة حر غير مسبوقة نهاية الأسبوع المقبل، حيث سنشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة مركزة في الداخل بشكل خاص اعتبارا من يوم الخميس .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  
قليل الغيوم اجمالا  من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحيانا ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة .

الأربعاء:  
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتكوّن الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.

الخميس:  
قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تلامس ال 40 درجة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر،  ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 37 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي:  757 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,53
-ساعة غروب الشمس: 19,34

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout