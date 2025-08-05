وفد الحزب بعد لقاء باسيل: العقبة أمام بناء الدولة اليوم هي العدوان الإسرائيلي (يعدسة الزميل جورج فغالي)

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التقى وفد من حزب الله، برئاسة النائب علي فياض، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية.

وقال فياض بعد اللقاء إن "العقبة أمام بناء الدولة اليوم هي العدوان الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن النقاش تناول بشكل أساسي استمرار هذا العدوان على لبنان، وتبادل وجهات النظر حول المخاطر القائمة والمحتملة التي تهدد البلاد.

وأوضح أن التيار الوطني الحر "يمتلك قراءة ليست بعيدة عن قراءتنا، ولديه مقاربة تعتبر أن الطريق إلى المعالجة تبدأ بالتزام العدو الإسرائيلي بالاتفاقيات، وقيام الدول الضامنة بدورها في هذا الإطار".

كما شدد فياض على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، من دون أي تأجيل".