وديع عقل: لا أثق بأن حكومة التحالف الرباعي+ ستجلب الخير للبنانيين

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كتب عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل عبر اكس:
لا أثق بأن حكومة التحالف الرباعي+ ستجلب الخير للبنانيين.
هم من افتعلوا حراك ١٧ تشرين ٢٠١٩، ودعموه عن سابق تصور وتصميم، لا حباً بالتغيير، بل لاستثماره في تفجير البلاد من الداخل. فكانت النتيجة:
قطع الطرقات بمعابر ميليشيات،
استغلال تفجير مرفأ بيروت،
نهب أموال الناس في المصارف،
استباحة لبنان من قبل النازحين،
زعزعة الأمن...
"كلٌّ بحسب محوره"
وها هم في الحكم منذ ٧ أشهر، (كلن يعني كلن إلا التيار) والنتيجة: أبشع وأخطر على كل المستويات — اجتماعياً، مالياً، اقتصادياً، وأمنياً...
"استعراضات عالمنصّات… وانهيار بالسياسات"
تحالف متناقض إعلامياً، متواطئ واقعياً...
والنتيجة مآسٍ متراكمة يدفع ثمنها المواطن اللبناني كل يوم.