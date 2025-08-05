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الأخبار: أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات حكومية في محافظة حلب شمالي البلاد، في أحدث واقعة تلقي بظلالها على الاتفاق التاريخي الذي وقعه الطرفان في آذار الماضي.

وقال المركز الإعلامي لـ«قسد»، في بيان، اليوم، «في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الإثنين، أقدمت فصائل تابعة لقوات الحكومة الانتقالية السورية على تنفيذ هجوم ضد أربعة مواقع لقواتنا في قرية الإمام التابعة لمنطقة دير حافر، وقد تعاملت قواتنا مع الهجوم، وردت عليه بما يلزم دفاعا عن مواقعها ومقاتليها، حيث نشبت اشتباكات استمرت 20 دقيقة متواصلة».

وأضاف البيان: «نؤكد أن هذا الاعتداء المتكرر يمثل تصعيداً مدبراً ويهدد الاستقرار في المنطقة»، محملاً حكومة دمشق «المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف»، كما أكد أن «قواتنا مستعدة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستخدام حقها في الرد المشروع بكل قوة وحزم».