عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 آب 2025

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النهار: ذكرى 4 آب تختلط بالاستعدادات لجلسة السلاح مؤشرات سلبية و"الحزب" يستحضر حلفه وعون

مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني وللأوضاع في البلد، تستبعد أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم جلسة يتخذ فيها قرار نهائي لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة

البناء: نتنياهو يتحدث عن قرار احتلال غزة وإنهاء التفاوض… والمقاومة تعلن جهوزيتها | الحكومة تفتح ملف سلاح المقاومة بحذر… وتملّص أميركيّ من ضمان وقف النار | حزب الله: مَن يتبنّى نزع سلاح المقاومة يتماهى مع الخطاب الأميركيّ الإسرائيليّ

الأخبار: الأسرى الـ 16: هل يعرف المسؤولون أسماءهم؟

الفتنة الأميركية- السعودية:

- الحكومة اليوم: أولوية عون أم برّاك؟

جهاز أمني جديد بطلب خارجي لمراقبة الحدود







اللواء: منطلقان مختلفان بين الدولة والحزب في مقاربة حصرية السلاح

العشائر «لحزب الله»: لن نقبل بالتعرُّض لرئاسة الحكومة في الشارع

الديار: جلسة حكومية مضبوطة: لا «ثلاثاء عظيم» اليوم

جريمة المرفأ رهينة صدور القرار الظني

l'orient le jour: Le jour où le 4-Août devint une cause pour l’État



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد الاستيلاء على كامل قطاع غزة

الأنباء الكويتية: عون: العدالة لا تعرف الاستثناءات وملتزمون بكشف الحقيقة

لبنان يحيي ذكرى «المرفأ».. وإجماع في مواجهة «الحزب» حول«حصرية السلاح»