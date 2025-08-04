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مبادرة سبّاقة عن زياد الرحباني والحمرا... ما هو مضمونها وخلفياتها؟

4
AUGUST
2025
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أطلق أنطوان قسطنطين وعادل جبر وابراهيم شحرور، مبادرة على وسائل التواصل الإجتماعي حول شارع الحمرا والمبدع الراحل زياد الرحباني.

وجاء في نص المبادرة:
من شارع الحمرا إلى زياد
تحية لبيروت

لأن الشوارع ليست حجارة وأرصفة فحسب، بل ذاكرة حيّة ومرايا لوجدان المدينة.
ولأن شارع الحمرا كان وما زال نبض بيروت الثقافي والفكري
فإننا نحن الموقعين أدناه،نقترح بكل إصرار ومحبة،أن يحمل “شارع الحمراء” اسم:
“الحمرا-شارع زياد الرحباني”
وذلك تكريمًا لزياد الخلّاق وتحية لبيروت المزروعة في قلب زياد، وموسيقاه ومسرحه
زياد هو ابن الحمرا : فيها كتب، وغنّى، وتوجّع وسخر، واحتجّ، وأحبّ بلغة الناس البسطاء.
الحمراء مسرحه وحين نُسمّي شارع الحمراء باسم زياد، لا نمحو الماضي، بل نُجدد التزامنا ببناء دولة حاضنة لجميع مواطنيها وتحترم قيم الحرية، والعدالة، وتقدّر الإبداع والمقاومة بالكلمة.
ندعو بلدية بيروت، ووزارة الثقافة، وكل الأحرار في هذا الوطن إلى تبنّي مطلب تسمية "الحمرا-شارع زياد الرحباني "

من الحمراء إلى زياد، لا نغير الاسم… بل نعطيه
معناه …

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