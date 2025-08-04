living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ 5 أعوام على كارثة المرفأ والحقيقة غائبة... أسبوع حافل و"الحزب" يتحرك قبيل جلسة الثلثاء

4
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبل أعوامٍ خمسة حصلت الكارثة التي دمرت نصف العاصمة وقتلت المئات وجرحت وشرّدت الآلاف. مواطنون مسالمون كانوا في بيوتهم فوجدوا انفسهم بثوان بين الدماء والدمار. وكما يحصل عادة في لبنان، دارت الإتهامات وأثير الكثير من الضباب وسُجن إداريون ووضعت خطوط حمر حول بعض الوزراء، لكن الحقيقة بقيت غائبة. وبعد هذه الأعوام الخمسة، تحولت الحقيقة إلى الضحية الأولى، فيما بقي حق المواطنين في معرفة سبب الإنفجار، وكيفية دخول الشحنة، ومدى مسؤولية المتواطئين والمهملين، ضائعاً.

وإذا كان الإنفجار هو كارثة، فإن ضياع الحقوق، هو الكارثة الأكبر.

وفي المواقف أكد الرئيس العماد جوزاف عون في هذه الكرى أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز". وقد رأى رئيس الحكومة نواف سلام من جهته أنه علينا الاستمرار في سياسة الضغط والمتابعة لمعرفة المخطِّط والمنفِّذ والشريك والمتدخّل في جريمة المرفأ.

وفيما كان لبنان يلتزم الحياد في الذكرى الأليمة، بقيت الجلسة الحكومية الثلثاء محور الإتصالات والمتابعة. وحتى الساعة، يلتزم الثنائي الشيعي ومن ضمنه حزب الله الإيجابية في المشاركة، من دون أن تتوضح حتى الساعة المخارج التي يمكن أن تخرج بها الجلسة.
وفي هذا السياق، تحرك حزب الله في شكل استباقي، فزار الرئيس العماد ميشال عون في الرابية، في زيارة هي الأولى بعد اللقاء الشهير بعد "حرب الإسناد"، والنصيحة التي أسداها عون للحزب. وقد أشار المكتب الإعلامي للرئيس ميشال عون إلى أنه تم البحث في تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الأمني والمصلحة الوطنية.

وقد اعلن النائب علي فياض بعد اللقاء أن الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية واطلاق الأسرى، مؤكداً ان هذه هي الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال الى البحث في أي شيء آخر.

ومتابعة للقاءات، يزور وفد من "الحزب" رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل غداً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout