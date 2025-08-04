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منير يونس يكشف عن محاكمات وأنشطة إجرامية!

4
AUGUST
2025
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كتب الصحافي منير يونس عبر اكس:

تبدأ في نيو جيرسي (الولايات المتحدة الاميركية) في ١٧ ايلول/سبتمبر المقبل المحاكمات الخاصة بدعوى جماعية من مودعين ضد مصرف لبنان وعدد من المصارف الأعضاء في جمعية مصارف لبنان، بتهمة التورط في أنشطة إجرامية بهدف الاحتيال على المودعين.

وتتّهم الدعوى هؤلاء بأنهم “تورطوا في تنفيذ مخطط متعمّد للاحتيال على المودعين، من خلال التلاعب بحقيقة الوضع المالي للنظام المصرفي اللبناني وللمصارف التجارية المتواطئة، وتقديم معلومات كاذبة للمودعين توحي بإمكانية وصولهم إلى ودائعهم، بهدف دفعهم إلى الإبقاء على ودائعهم بالدولار لدى تلك المصارف”.

وتشير الرسالة إلى أن الضغط الحقيقي على المصارف اللبنانية لن يأتي إلا من المحاكم الأجنبية، التي قد تجبرها على وقف حجز أموال المودعين، سواء المباشر أو ذاك الذي يتم برعاية وحماية السياسيين المتحالفين معها.

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