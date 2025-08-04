مارتين نجم كتيلي: يوم ٤ آب ٢٠٢٠ كل حدا منا خسر وتأذى.. حقنا نعرف الحقيقة ونحاسب المسؤولين

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كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي:

‏٥ سنين طوال وصعبين عاشوها اهالي ضحايا انفجار المرفأ ومعهم كل اللبنانيين واللبنانيات بانتظار الحقيقة والعدالة.

يوم ٤ آب ٢٠٢٠ كل حدا منا خسر وتأذى. خسرنا اشخاص منحبّن، خسرنا ذكريات ومطارح، خسرنا ثقتنا ببلدنا، خسرنا معنى الفرح والأمل، وخسرنا جزء من أحلامنا.

قناعتنا الراسخة انو ما في ظلم بدوم لو مهما طال الزمن. حقنا نعرف الحقيقة ونحاسب المسؤولين عن جريمة العصر لنختم جرح ⁧‫#٤_اب‬⁩ ونرمّم ثقتنا بالقضاء وندفن احزاننا ونرجّع امكانية الحلم والامل بقيام دولة القانون وببكرا افضل لالنا ولاولادنا.