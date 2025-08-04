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كتل حارة بإنتظارنا أواخر الأسبوع.. الحرارة الى 40

4
AUGUST
2025
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يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة، طقس صيفي معتاد ورطب جداً. أما درجات الحرارة فمستقرة فيما يتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيفا في بعض المناطق.

وفي أواخر الأسبوع، سيتأثر لبنان بكتل حارة خصوصا في البقاع (٤٠ درجة) وعلى الجبال (٣١ درجة). أما الارتفاع بدرجات الحرارة فسيكون أقل حدة ساحلا (٣٤ درجة)، فيما الرطوبة تبقى عالية جداً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: رطب ومشمس ويتحول الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مشمس ويتحول الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، وبين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مشمس ويتحول الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

 

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