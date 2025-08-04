غسان الخوري: ٥ سنين على ٤ آب.. الجريمة بلا محاسبة بتعيد حالها

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كتب نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر اكس:

٥ سنين على ٤ آب، ذكرى اغتيال مدينة وأكتر من ٢٣٠ شهيد و٧٠٠٠ جريح و٣٠٠ ألف مشرّد، وبتبقى العبرة انو الجريمة بلا محاسبة بتعيد حالها. من تدمير بيروت وحلم كل واحد مِنّا بمستقبل أفضل، لاعتقال رولان خوري، الحقيقة وحدة: بلا محاسبة البلد محكوم يعيش بمآسي متكررة، ورهينة منظومة مافيوية بعتبر قانون الصمت، الـ Omertà، هو السبيل الوحيد لخلاصها.

العدالة المتأخّرة ناقصة، ويلّي بيهرب من الحقيقة وبيشوّهها شريك بالجريمة. البلد ما رح يقوم إلا بكسر هالحلقة المفرغة!