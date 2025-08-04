المرصد الاوروبي يطالب بتحقيق العدالة لضحايا انفجار ٤ آب عبر نظام قضائي مستقل

A + A -

طالب المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان بذكرى انفجار المرفأ في بيروت بتحقيق العدالة للضحايا الذين سقطوا في ذاك اليوم وذلك عبر اصدار القرار الظني ومحاسبة كل من له علاقة بالموضوع.

ولفت المرصد الى ان ذكرى الرابع من آب هذه السنة تأتي بالتوازي مع قانون استقلالية القضاء المزعوم والذي يؤكد رهن هذا القضاء لدى المنظومة السياسية ويعمق الهوة بين العدالة الحقيقية وما سيجري تنفيذه على الأرض. ويؤكد المرصد متابعته هذا الموضوع عن قرب نظراً للآثار الكارثية التي سيتركها على حسن سير العدالة في حال إقراره.



ورأى المرصد ان ذلك لن يتم الا عبر وجود نظام قضائي مستقل والا ستبقى الحقيقة ضائعة كما الكثير من القضايا في لبنان