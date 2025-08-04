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الأمن العام: نؤكّد أنّ دماء كل الشهداء ستبقى عهداً علينا لمواصلة مسيرة الحقّ والعدالة

4
AUGUST
2025
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

 

 

في الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، بتاريخ الرابع من آب، قام ممثل اللواء حسن شقير بوضع إكليل من الزهر على نصب شهداء المديرية العامة للأمن العام في المرفأ.

وبهذه المناسبة، أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني البيان الآتي:

في الرابع من آب عام ٢٠٢٠، اهتزّ ضمير لبنان بكافة أطيافه أمام كارثة انفجار مرفأ بيروت، تلك الفاجعة التي أودت بحياة المئات وجرحت الآلاف ودمّرت قلب العاصمة. وفي طليعة الشهداء الأبرار، سقط عدد من أبناء المديرية العامة للأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم الوطني بكل أمانة وإخلاص.

وفي هذه الذكرى الأليمة، نقف إجلالاً لأرواح شهدائنا الأبطال، ونستذكر بتقدير عميق تضحياتهم التي ستبقى حيّة في وجدان لبنان واللبنانيين. ونؤكّد أنّ دماءهم ودماء كل الذين سقطوا وجرحوا ستبقى عهداً علينا لمواصلة مسيرة الحقّ والعدالة، والسعي الدائم إلى كشف الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة الشاملة في هذه الجريمة النكراء.

إننا اليوم، إذ نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وننحني لذكراهم كما لذكرى سائر الذين استشهدوا، نؤكّد أنّ دماءهم لن تذهب سدى، وأنّ تحقيق العدالة الشاملة والكاملة في هذه الجريمة هو حقّ مقدّس لأرواحهم وحقّ لأهاليهم ولكل اللبنانيين. كما نجدّد العهد بأنّ ذكرى شهدائنا ستبقى نبراساً يضيء درب الحقّ، وأنّ الأمن العام سيبقى وفيّاً لتضحياتهم، ثابتاً في دفاعه عن سيادة لبنان وأمن شعبه مهما بلغت التضحيات.

 

 

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