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عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 آب 2025

4
AUGUST
2025
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النهار: الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: الحقيقة العالقة... تشدُّد أميركي عشية مجلس الوزراء ولا مقاطعة

 

 

 


الديار: الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: القرار الظني قاب قوسين او أدنى
مشاورات «ساخنة» تسبق جلسة «حصرية السلاح».. وتحركات سياسية مرتقبة

 

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: هل يمهِّد بن غفير لتقسيم «الأقصى» على غرار الحرم الإبراهيمي؟
بعد أول صلاة علنية له فيه... إدانات وتحذيرات فلسطينية وعربية

 

 

 


الأنباء الكويتية: عشية الذكرى الخامسة للانفجار.. وزارة الثقافة تمنح «الإهراءات» صفة «موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة»
إيجابيات تسبق «جلسة السلاح» وتشديد على تفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي

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