الشرق الأوسط السعودية: الوضع في السويداء يتعقد بخرق «الهدنة»

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق: سعاد جروس-

تعقّد الوضع في الجنوب السوري بخرق «الهدنة»، أمس (الأحد)، مع اندلاع اشتباكات جديدة في محافظة السويداء، وفقاً لناشطين ووسائل إعلام رسمية، ما اضطر السلطات السورية إلى إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني، مؤقتاً.

وأفاد قائد الأمن الداخلي في السويداء، أحمد الدالاتي، بأن جماعات مسلّحة هاجمت مناطق تل حديد وولغا وريمة حازم في ريف المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقال إن الهجوم كان منظماً وبدأ بتمهيد ناريّ بالدبابات وقذائف الهاون، وأدى إلى مقتل أفراد من الأمن الداخلي.

في السياق نفسه، قالت مصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الأوضاع داخل المدينة مستقرة نسبياً، إلا أنه وقعت اشتباكات بين فصائل السويداء ومقاتلي العشائر، وحالات قنص.

وواصلت إسرائيل توغلاتها، وقامت بمداهمات في قرى حدودية، رافقها تحليق للطيران.