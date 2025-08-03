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"محاولات التهويل لا تخدم البلد"... نائب امل يكشف ما سيطرح داخل مجلس الوزراء!

3
AUGUST
2025
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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "التحليلات والفرضيات التي يشيعها البعض تبقى في إطارها، وهي محاولات للتهويل ولا تخدم بلدنا واستقراره، لان الاجواء الطبيعية الحقيقية سائدة، وما سيطرح في مجلس الوزارء لا يخرج عن النقاش الموضوعي والعادي لأي ملف على طاولة مجلس الوزراء ايا كانت التباينات".

واوضح هاشم بعد لقاءات في العرقوب: "أمام الظروف التي يمر بها وطننا على كل المستويات، علينا ان نضع في اولوياتنا الوطنية الضغط بكل ما نملك من وسائل لوقف العدوان وارغام العدو على الالتزام ببنود وقف اطلاق النار والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة واطلاق الاسرى، وان يلتفت المسؤولون الى المناطق الجنوبية الحدودية لتقديم كل مقومات الصمود، لأن بقاء ابناء البلدات والقرى الحدودية أهم مواجهة لمشروع العدو".

وشدد على أن "العودة هي إعادة الحياة لكل معانيها وهذه مسؤولية وطنية في اطار بقاء لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا".

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