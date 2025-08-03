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قضية اختطاف المواطن الاميركي في بيروت "تتفاعل"... اليكم آخر المعطيات!

3
AUGUST
2025
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علق الصحافي رضوان مرتضى على كلام الاعلامي ماريو عبود الذي تحدث عن اختطاف مواطن اميركي في بيروت بالقول: 

الحديث عن اختطاف مواطن أميركي في الحمرا ووضعه داخل سيارة في ٢٣ تموز واقتياده إلى منطقة أخرى، غير صحيح ولا أثر له لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية. وتحديداً لدى استخبارات الجيش في الحمرا وكل بيروت. أما إذا كنت تقصد المواطن الأميركي Adam Noah Weinstein، من أصول يهودية، وهو بالمناسبة يتكلم العربية بطلاقة، فقد أوقف قبل نحو أسبوع في الضاحية الجنوبية من قِبل اللجنة الأمنية في حزب الله، بعدما تبيّن أنه دخل الأراضي المحتلة أكثر من مرة، كما كان قد زار السويداء في سوريا قبل وصوله إلى لبنان. لم يُختطف بل طُلب منه مرافقة العناصر إلى مقر اللجنة الأمنية حيث أُوقف لساعاتٍ فقط، قبل أن يُسلّم إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

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