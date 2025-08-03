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"من الخطأ أن يُطلب من لبنان تقديم جدول زمني"... نائب الحزب: الحكومة أوقعت نفسها في مأزق

3
AUGUST
2025
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أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو في حديث مع الاعلامية جويل بو يونس ضمن برنامج حوار اليوم على شاشة الـ OTV أن "النقاش لا يزال مفتوحاً حتى الآن ولم نصل بعد إلى أيّة نتيجة حاسمة، سواء من جهة حضور الجلسة أو مضمونها، أي الصيغة المطروحة". وأشار إلى أن "الحكومة هي التي أوقعت نفسها في هذا المأزق نتيجة الضغوطات الخارجية، ونحن منفتحون على كل النقاشات".

وشدّد برو على أن "إعادة الضغط على الدولة لتغيير جواب لبنان الأولي الذي عبّرت عنه في أول رسالة، يمسّ بأصل السيادة اللبنانية".

ورأى أنه "من الخطأ أن يُطلب من لبنان تقديم جدول زمني، سواء عبر الحكومة أو المجلس الأعلى للدفاع، ثم يُعرض على الكيان الإسرائيلي".

وفي تعليق على كلمة الرئيس جوزيف عون، قال برو: "لا أريد مناقشة عبارات وجمل الرئيس عون، لكننا حريصون معه على عدم إفقاد لبنان نقاط قوته".

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