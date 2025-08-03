لبنانية في أرفع منصب قضائي بواشنطن... تعرفوا عليها

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حظيَ تعيين مذيعة شبكة "فوكس نيوز" الأميركية اللبنانية الأصل ‏جانين فارس بيرو من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ‏منصب المدعي العام الفيدرالي الأرفع في العاصمة واشنطن بمصادقة ‏مجلس الشيوخ الأميركي. ‏

وتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا ‏بغالبية ‏‏50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترامب قد حضّ مجلس ‏الشيوخ الذي ‏يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ‏ترشيحاته خلال ‏عطلة نهاية الأسبوع.‏

وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في أيار/مايو من قبل ‏ترامب ‏الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في ‏شبكات ‏تلفزيونية.‏



من هي جانين بيرو؟

جانين فارس بيرو، مقدمة برامج تلفزيونية أميركية ولدت في ‏نيويورك عام 1951 لوالدين من أصول لبنانية. درست الآداب ‏والقانون وبدأت حياتها المهنية عام 1975 في سلك القضاء ‏بنيويورك.‏



في عام 2006 دخلت مجال الإعلام ضيفة ومحللة في عدة برامج ‏تلفزيونية، قبل أن تصبح مقدمة لبرامج ذات طبيعة قانونية وقضائية، ‏آخرها "الخمسة" على قناة "فوكس نيوز".‏



وفي أيار/مايو 2025 عيّنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ‏منصب المدعي العام الفيدرالي بالعاصمة واشنطن. ‏

المولد والنشأة

ولدت جانين فارس بيرو في 2 حزيران/يونيو 1951 بمدينة إلميرا ‏في ولاية نيويورك لوالدين أميركيين من أصل لبناني، تعود جذورهما ‏إلى بلدة بصاليم في جبل لبنان.‏



كان والدها ناصر فارس بائعاً للمنازل المتنقلة، أما والدتها إشتر ‏عوض فارس - التي قضت جزءا من طفولتها في بيروت – فكانت ‏عارضة أزياء في أحد المتاجر الكبرى في نيويورك.‏



نشأت جانين فارس بيرو في مسقط رأسها بمدينة إلميرا، وبدأت ‏مسارها الدراسي هناك، ومنذ طفولتها كانت تحلم بأن تصبح مدعية ‏عامة.‏



الدراسة العلمية

حصلت بيرو على شهادة الثانوية العامة في إحدى مدارس مدينة ‏إلميرا، وتدربت في مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيمونغ بولاية ‏نيويورك في فترة دراستها الثانوية، ثم حصلت على البكالوريوس في ‏الآداب من جامعة بافالو.‏



نالت الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ألباني بولاية ‏نيويورك عام 1975، وفي هذه المرحلة الأكاديمية تولت منصب ‏رئيسة تحرير مجلة القانون الصادرة عن الجامعة.‏



الحياة المهنية

في عام 1975، تم تعيين بيرو في منصب مساعد المدعي العام ‏لمقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك. وفي السنة نفسها تزوجت ‏من ألبرت بيرو، ذي الأصول الإيطالية، وأنجبت منه طفلين (ولد ‏وبنت أصبحت محامية) قبل أن ينفصلا عام 2013 بعد حياة زوجية ‏اتسمت في معظم مراحلها بالاضطراب.‏

وفي عام 1978، أصبحت بيرو أول من يرأس مكتب العنف المنزلي ‏وإساءة معاملة الأطفال، الذي تم إنشاؤه في ذلك العام.‏



غادرت بيرو مكتب المدعي العام بعد انتخابها في تشرين الثاني/ ‏نوفمبر 1990 قاضية في محكمة مقاطعة ويستتشستر، وكانت بذلك ‏أول امرأة تعمل قاضية في تلك المحكمة.‏



في تشرين الثاني/نوفمبر 1993 انتُخبت بيرو مدعية عامة لمقاطعة ‏ويستتشستر، وهي أول امرأة تشغل ذلك المنصب، وأعيد انتخابها في ‏عامي 1997 و2001.‏



وفي 23 أيار/مايو 2005، قرّرت بيرو عدم الترشح لولاية رابعة ‏مدعية عامة لمقاطعة ويستتشستر.‏

في 10 آب/أغسطس 2005، سعت بيرو للترشح باسم الحزب ‏الجمهوري لتحدي السيناتور الديمقراطية هيلاري كلينتون في ‏انتخابات عام 2006 لمنصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ‏نيويورك، لكنها تراجعت في آخر لحظة بعد عدة إخفاقات في الحملة ‏الانتخابية، وبسبب محدودية الموارد المالية، كما أن استطلاعات ‏الرأي أظهرت أنها كانت تتجه نحو هزيمة بفارق كبير أمام هيلاري.‏



ألّفت بيرو 6 كتب، اثنان منها روايات جريمة، ورواية مستوحاة من ‏تجاربها الخاصة عندما تولت وهي في سن الـ25 منصب مساعدة ‏المدعي العام في مقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك.‏



مسيرة إعلامية

في عام 2006 دخلت بيرو مجال الإعلام وظهرت ضيفة ومحللة في ‏عدة قنوات تلفزيونية وشاركت في برامج مختلفة على قناتي "فوكس ‏نيوز" و"سي إن إن" وغيرهما.‏

في عام 2008 أعلنت شبكة تلفزيون "سي دبليو" أن جانين بيرو ‏ستقدم برنامجا تلفزيونيا طيلة أيام الأسبوع يُطلق عليه اسم "القاضية ‏جانين بيرو"، وظلت بيرو تقدم ذلك البرنامج إلى أن ألغته الشبكة عام ‏‏2011 بسبب تراجع نسبة المشاهدة.‏



بعد ذلك مباشرة بدأت بيرو تقديم برنامج "العدالة مع القاضية جانين"، ‏الذي كان يبث على قناة "فوكس نيوز" في عطلة نهاية الأسبوع، ‏ويركز على القضايا القانونية الكبرى التي تفرض نفسها أثناء ‏الأسبوع.‏



وأثارت بيرو الجدل عام 2019 في برنامجها التلفزيوني عندما ‏انتقدت عضو مجلس النواب الأميركي النائبة عن الحزب الديمقراطي ‏إلهان عمر بشأن ارتداء الحجاب، وحول مدى ولائها للدستور ‏الأميركي، وهو ما تسبب في توقيف بث البرنامج مدة أسبوع.‏

بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، التي انهزم فيها ‏ترامب، كانت بيرو من الأصوات التي تروج لفكرة أن "الانتخابات ‏سرقت منه".‏



وفي 12 كانون الثاني/يناير 2022، أصبحت بيرو تقدم برنامج ‏‏"‏The Five‏" (الخمسة) على قناة "فوكس نيوز"، وفي أيار/مايو ‏‏2025 غادرت تلك المحطة بعد أن عاد ترامب للرئاسة مرة أخرى ‏واختارها لتولي منصب المدعية العامة الفدرالية في واشنطن ‏العاصمة.‏



في مسيرتها التلفزيونية الطويلة كانت بيرو من الوجوه الجمهورية ‏البارزة إعلاميا، وفي عام 2016 كانت من أبرز داعمي ترامب في ‏الانتخابات الرئاسية، وبعد فوزه أصبحت من المتحمسين لسياساته ‏واستخدمت حضورها التلفزيوني لمهاجمة منتقديه.‏