عناوين الصحف ليوم الأحد 3 آب 2025

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النهار: حبس الأنفاس إلى اشتداد ولا مؤشرات إيجابية... بعد

الديار: جهد رئاسي للوصول الى صيغة توافقيّة لحصريّة السلاح... وإلّا المجهول؟

حزب الله يزور عون في الرابية الاثنين... ولقاء قريب مع جنبلاط

الانتخابات النيابيّة مفصليّة: الحريريّون باشروا التحضيرات... وتحالف «الاشتراكي» و«القوات»

الأنباء الكويتية: فرنسا انضمت إلى الموقف الأميركي المتشدد حياله

مصادر لـ «الأنباء»: المجموعة العربية تحثّ السلطات على التجاوب في ملف السلاح

الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: حديث «الصفقة الشاملة» هل يُحرك مياه المفاوضات الراكدة؟

ويتكوف يُعبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق... و«حماس» ترفض نزع سلاحها