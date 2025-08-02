قبيل جلسة الثلاثاء.. ما هو موقف "الثنائي"؟

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أكد وزير الزراعة نزار هاني "ضرورة إطلاق النقاش حول جدول زمني لتسليم السلاح"، لافتا في حديث إلى الجديد أنه "لا يتوقع حصول تصويت على أيّ قرار خلال جلسة الثلاثاء".



كذلك، كشف مصدر مقرب من وزراء حركة أمل وحزب الله للقناة أن "العمل جار لسحب أيِّ فتيل من شأنه تفجير الحكومة خلال الجلسة، والقرار حتى اللحظة هو المشارَكة فيها تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم"، وأضاف المصدر أن "الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسبة لجلسة الثلاثاء تجنِّبُ الإنزلاق الى مرحلة غير مدروسة".

وعلمت الجديد أنه "حتى اللحظة الوزراء ياسين جابر ومحمد حيدر وجو رجي سيتغيبون عن الجلسة بداعي السفر".